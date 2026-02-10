$!Narda Guadalupe desapareció hace un mes en Guasave; activan Protocolo Alba

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado emitió ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba, por la desaparición de Narda Guadalupe Elizabeth Palma Robledo, mujer desaparecida en Guasave.

La información oficial señala que la mujer fue vista por última ocasión hace un mes, el pasado 3 de enero, pero fue hasta el día 9 de febrero que se presentó la denuncia de su desaparición.

Su último paradero conocido fue en la colonia 24 de Febrero, del municipio de Guasave, y vestía un pants gris y tenis color negros.