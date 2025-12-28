$!Niña de 13 años pisa corriente eléctrica en la Verbena de Culiacán; la reportan ilesa

Una niña de 13 años de edad pisó accidentalmente una corriente eléctrica dentro de las instalaciones de la Verbena Popular Culiacán, lo cual generó movilización de autoridades, quienes la reportaron ilesa.

De acuerdo con el Sistema DIF Culiacán, la menor identificada como Aimé “N” estaba observando uno de los juegos mecánicos del complejo conocido como “Salta Montes”, cuando ocurrió el percance.

“De manera inmediata, personal de atención médica brindó asistencia a la menor, descartándose cualquier afectación a su salud”, comunicó la dependencia.