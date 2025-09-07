$!Niña de tres años pierde la vida en volcadura de auto en Mazatlán

La aparatosa volcadura de un automóvil compacto sobre la avenida Francisco Madero Herrera, dejo como saldo una menor de edad sin vida.
El fatal accidente se reportó a los cuerpos de emergencia a las 18:30 horas sobre la avenida Francisco Madero Herrera en la colonia Tercera Ampliación de Urías.
Según el parte de hechos, en el automóvil Nissan March viajaban una pareja y su hija de tres años de edad; al parecer, el auto circulaba de sur a norte sobre la carretera Internacional y volcó al internarse a la avenida Francisco Madero Herrera.
El reporte inicial indicaba que la menor se encontraba lesionada y atrapada en el vehículo, pero al ser valorada por Paramédicos de Bomberos Veteranos ya no presentó signos vitales.
La zona del accidente fue acordonada por policías y tránsitos municipales, quienes se encargaron del parte de hechos y de reportar el deceso al personal de la Fiscalía General del Estado, para que elaboraran el peritaje correspondiente.
La menor fue identificada como Claudia Marlene “N”, de tan solo tres años de edad, por protocolo el conductor y padre de la menor fue trasladado al Tribunal de Barandilla donde se le practicarán exámenes correspondientes y un Juez determinará su situación jurídica.