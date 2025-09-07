$!Niña de tres años pierde la vida en volcadura de auto en Mazatlán

La aparatosa volcadura de un automóvil compacto sobre la avenida Francisco Madero Herrera, dejo como saldo una menor de edad sin vida.

El fatal accidente se reportó a los cuerpos de emergencia a las 18:30 horas sobre la avenida Francisco Madero Herrera en la colonia Tercera Ampliación de Urías.

Según el parte de hechos, en el automóvil Nissan March viajaban una pareja y su hija de tres años de edad; al parecer, el auto circulaba de sur a norte sobre la carretera Internacional y volcó al internarse a la avenida Francisco Madero Herrera.