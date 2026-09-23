Niño de 3 años resulta herido tras caer a una alberca de una privada en Culiacán

CULIACÁN._ Un niño de 3 años de edad resultó herido la tarde de este miércoles al caer dentro de una alberca en el interior de una privada, ubicada en el sector sur de Culiacán.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió en un residencial ubicado por la autopista Benito Juárez, La Costerita, cerca del complejo La Primavera.

En primera instancia, el menor, cuyo nombre no fue revelado, fue llevado a recibir primeros auxilios a una base de la Cruz Roja Mexicana cercana a la privada, y posteriormente lo trasladaron hacia otro hospital.

La última actualización del caso indica que el niño se encontraba estable, pero continúa bajo observación médica.