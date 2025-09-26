$!Niño de 5 años muere tras hundirse en la alberca de un hotel en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un niño de 5 años murió este viernes en el hospital de la Cruz Roja, en Mazatlán, donde intentaron reanimarlo tras ser rescatado de la alberca de un hotel del malecón.

La emergencia se reportó a las 12:00 horas en un hotel ubicado sobre la Avenida del Mar, casi esquina con la avenida Lola Beltrán.

Al parecer, el niño se trasladó a la zona más profunda de la alberca donde fue descubierto por otros bañistas; de inmediato se dio aviso a los cuerpos de auxilio, mientras que personal del centro de hospeaje inició con las maniobras de Respiración Cardio Pulmonar..