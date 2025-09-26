$!Niño de 5 años muere tras hundirse en la alberca de un hotel en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un niño de 5 años murió este viernes en el hospital de la Cruz Roja, en Mazatlán, donde intentaron reanimarlo tras ser rescatado de la alberca de un hotel del malecón.
La emergencia se reportó a las 12:00 horas en un hotel ubicado sobre la Avenida del Mar, casi esquina con la avenida Lola Beltrán.
Al parecer, el niño se trasladó a la zona más profunda de la alberca donde fue descubierto por otros bañistas; de inmediato se dio aviso a los cuerpos de auxilio, mientras que personal del centro de hospeaje inició con las maniobras de Respiración Cardio Pulmonar..
Ante el aviso de la emergencia, socorristas de Cruz Roja y paramédicos de Protección Civil llegaron al lugar y decidieron continuar con el RCP y trasladarlo al hospital de Cruz Roja.
En el nosocomio, los médicos intentaron reanimarlo con todas las acciones posibles, pero al cabo de media hora el menor fue declarado sin vida.
El niño fue identificado con el nombre de Dilan “N”, de 5 años de edad y originario de Durango.
Personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de dar fe del deceso y de autorizar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.