Niño resulta herido en el rostro por uso de pirotecnia en Culiacán

CULIACÁN._ Un niño de 12 años resultó con heridas en el rostro al manipular pirotecnia durante la tarde del jueves en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.

El incidente se reportó alrededor de las 14:45 horas de este 25 de diciembre, y según detalles, el menor jugaba con los artefactos cuando sufrió el accidente.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del niño ni la gravedad de sus heridas.

No obstante, fue trasladado e internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, en donde permanece bajo observación y atención médica.