$!“No buscamos culpables, la buscamos a ella”: Zury Sarahí cumple casi tres meses desaparecida en Mazatlán

CULIACÁN. _ Familiares de Zury Sarahí Berrelleza Verduzco continúan con su búsqueda a casi tres meses de su desaparición, ocurrida durante sus vacaciones en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. La mujer, de 36 años y originaria de Culiacán, fue vista por última vez el 17 de julio de 2026 en el fraccionamiento Jardines del Toreo, en Mazatlán. Desde entonces, sus familiares perdieron toda comunicación con ella y desconocen su paradero.

Tras presentar la denuncia correspondiente, las autoridades ministeriales activaron el Protocolo Alba para apoyar en su localización. Mientras tanto, familiares y personas allegadas mantienen la difusión de su ficha de búsqueda y solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita encontrarla. A través de un mensaje dirigido a Noroeste, sus familiares reiteraron la urgencia de recibir ayuda para ampliar la difusión del caso y obtener información sobre su paradero. “Estoy tocando puertas para pedir ayuda e implorar que nos ayuden a darle difusión a la desaparición de Zury Sarahí Berrelleza Verduzco, desapareció en Mazatlán en el fraccionamiento Jardines del Toreo el 17 de julio del 2026, es originaria de Culiacán y está por cumplir tres meses desaparecida, sin avances no buscamos culpables la buscamos a ella ayúdanos por favor”, señala el mensaje.