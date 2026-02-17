No cede el robo de vehículos: FGE reporta 15 casos en un solo día en la Región Centro de Sinaloa

CULIACÁN._ La jornada del lunes concluyó con un registro de 15 denuncias por el delito de robo de vehículo en la región centro de Sinaloa, según el reporte de hechos delictivos emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE).

A través de la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro, el ente investigador confirmó la apertura de las actas correspondientes por estas unidades. Asimismo, la institución informó el inicio de tres carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, tras el hallazgo de cuatro personas sin vida en distintos puntos de la entidad.

De acuerdo con los datos oficiales, los hallazgos ocurrieron en la sindicatura de San Pedro, Navolato, donde se localizaron dos víctimas; una más en el fraccionamiento Vinoramas, en Culiacán; y otra en la localidad de El Bolillo, en el municipio de Elota.

Por otro lado, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas recibió tres denuncias en la Región Centro relacionadas con el delito de privación de la libertad personal.

Es preciso señalar que, pese a los operativos especiales desplegados para inhibir el robo de vehículos, con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno y el respaldo de fuerzas federales, el registro de 15 denuncias en un solo día confirma que este delito mantiene una incidencia relevante en la región, a pesar de las estrategias coordinadas en materia de seguridad.

Aunado a ello, los delitos de homicidio y privación ilegal de la libertad, de acuerdo con cifras recientes de la FGE, evidencian que tanto la percepción como la realidad de la inseguridad continúan siendo un tema central en la entidad y una de las principales preocupaciones para la ciudadanía.