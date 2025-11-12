¡No era comida! Militares interceptan bolsa de reparto con cristal y un arma en Culiacán

CULIACÁN. _ Personal del Ejército Mexicano decomisó un arma, municiones y diversas drogas, incluyendo más de 850 gramos de la metanfetamina conocida como cristal, en el fraccionamiento Villa Bonita, al oriente de Culiacán.

El material ilícito fue localizado dentro de una bolsa tipo hielera utilizada por una plataforma digital de reparto de alimentos, un hallazgo que evidencia las nuevas estrategias logísticas que presuntamente utilizan grupos delictivos en la capital sinaloense.

El aseguramiento se registró durante un patrullaje terrestre de los elementos castrenses en la zona, específicamente en la esquina de la avenida de Los Balcanes y Cordilleras de las Rocas. Al inspeccionar la bolsa abandonada, los militares encontraron un arma corta, un cargador abastecido con 52 cartuchos útiles, y un total de 104 dosis de distintos narcóticos.

Las sustancias prohibidas incautadas incluyen 58 envoltorios de cristal, 21 de cocaína y 25 de marihuana, además de los 800 gramos de cristal a granel.

El armamento y la droga quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar la procedencia del material.