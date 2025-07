$!No fue enfrentamiento, ‘los acribillaron’: denuncian abuso de Policía Estatal en Tacuichamona, Culiacán

CULIACÁN._ En la comunidad Estancia de los García, de la sindicatura Tacuichamona al sur de Culiacán, habitantes denunciaron un abuso de la fuerza pública por parte de la Policía Estatal de Sinaloa.

Los reclamos provienen por un presunto enfrentamiento a balazos entre corporaciones de seguridad y grupos de civiles, reportada durante las primeras horas del sábado 12 de julio, cerca de las 05:00 horas.

Contrario a la versión oficial, los pobladores de la zona reclaman que se trató de una masacre perpetrada por los policías estatales.

“Empezaron a rafaguear todo aquí, empezaron a rafaguear. Y la misma gente que traían como armas ‘pum’, con las mismas armas de ellos sonaban”, relata una pobladora.

“No fueron los estatales, porque lo tengo bien ubicado, bien ubicado porque aquí me la pasé todo el día. Fueron los estatales, porque todo esto aquí andaba un señor ordeñando y el señor oyó. Los acribillaron, los acribillaron, gritaban y les decían ‘hijos de su p*ta madre’, los acribillaron.

“El boludo [helicóptero] se agarró a puro tirarles. Ellos [civiles] no dispararon, dicen ellos que se agarraron con los civiles, no dispararon porque yo a las puras 07:00 de la mañana yo me vine a buscar a mi hijo, y eran sus armas [policías]”.