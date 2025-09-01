$!No hubo disparos durante la persecución y detención en la colonia Universitarios: informa la SSPE

Según el informe, fue en la avenida Universo cuando se detectó al civil sospechoso a bordo de un vehículo con vidrios totalmente polarizados, el cual adoptó una actitud evasiva y aceleró la marcha al notar la presencia de los elementos de la Guardia Nacional.

CULIACÁN._ Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó sobre la persecución y detención ocurrida en la colonia Universitarios de la ciudad de Culiacán, donde no se dio a conocer que hubieran detonaciones de arma de fuego durante el hecho.

Los efectivos le dieron seguimiento y lo alcanzaron en el cruce con el bulevar Las Américas. Al llevar a cabo la inspección de la unidad, un Nissan Versa de color blanco, se detectó que el masculino llevaba un arma larga calibre 5.56 x 45 mm junto con dos cargadores abastecidos del mismo calibre.

En cuanto al vehículo, se informó que cuenta con reporte de robo vigente y placas sobrepuestas.

Tanto el civil como el arma y el resto de los indicios fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que continúe con las investigaciones. Con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de salvaguardar la seguridad de la sociedad sinaloense.

Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.