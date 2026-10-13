$!No logró escapar: matan a conductor dentro de su camioneta en Villa Unión, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Con ráfagas de arma larga, asesinan a un conductor en calles de Villa Unión, al sur de Mazatlán.

La víctima fue identificada en el lugar como Manuel “N”, de aproximadamente 50 años de edad.

El ataque armado se registró sobre la calle Francisco I. Madero, alrededor de las 10:15 horas.

Tras escucharse las detonaciones de arma larga, el hombre fue atacado mientras conducía una camioneta Volkswagen Robust. Al parecer, alcanzó a abrir la puerta de la unidad, pero no logró salir debido a las heridas sufridas durante la agresión.