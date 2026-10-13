Seguridad
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Violencia armada

No logró escapar: matan a conductor dentro de su camioneta en Villa Unión, al sur de Mazatlán

Manuel “N”, de aproximadamente 50 años, fue asesinado a balazos mientras conducía una camioneta; intentó descender de la unidad, pero las heridas le impidieron salir
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
13/10/2026 12:27
13/10/2026 12:27

MAZATLÁN. _ Con ráfagas de arma larga, asesinan a un conductor en calles de Villa Unión, al sur de Mazatlán.

La víctima fue identificada en el lugar como Manuel “N”, de aproximadamente 50 años de edad.

El ataque armado se registró sobre la calle Francisco I. Madero, alrededor de las 10:15 horas.

Tras escucharse las detonaciones de arma larga, el hombre fue atacado mientras conducía una camioneta Volkswagen Robust. Al parecer, alcanzó a abrir la puerta de la unidad, pero no logró salir debido a las heridas sufridas durante la agresión.

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Paramédicos de Bomberos Veteranos de Villa Unión acudieron al sitio; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a cubrir el cuerpo.

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Policías municipales y elementos del Ejército acordonaron y resguardaron la zona hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes.

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