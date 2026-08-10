“No salgan por favor, cierren las puertas y guarden silencio”: El ruego del clérigo desde el altar que blindó a feligreses durante balacera en Los Mochis

AHOME. _ El refugio espiritual se convirtió, de un segundo a otro, en un resguardo vital. La tarde del domingo 9 de agosto de 2026, la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en Los Mochis, congregaba a decenas de familias que buscaban paz durante la habitual misa dominical. Frente a ellos, el sacerdote Joel Valdez Villegas conducía el rito, que se transmitía completamente en vivo a través de redes sociales para la comunidad virtual.

La liturgia transcurría con la solemnidad de siempre, hasta que la cruda realidad de las calles irrumpió en el recinto. A la distancia, pero con un eco inconfundible, comenzaron a retumbar repetidas detonaciones de armas de fuego.

La lente de la cámara que capturaba la eucaristía logró documentar el instante preciso del terror. Las cabezas de los feligreses giraron repentinamente hacia la puerta principal del templo, ubicado en el sector Scally. Afuera, se libraba una intensa persecución por parte de elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes intercambiaban disparos con presuntos gatilleros sobre el bulevar Antonio Rosales.

Ante la confusión y el pánico latente que amenazaban con desbordarse entre las bancas, la intervención del padre Joel Valdez Villegas fue determinante. Al ser informado de la gravedad del enfrentamiento en el exterior, el párroco interrumpió el sermón para tomar el control de la emergencia.