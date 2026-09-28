No sobrevivió: muere el bebé de Fernanda, joven embarazada asesinada a balazos en Los Mochis

AHOME. _ El bebé de Fernanda “G”, la joven de 31 años de edad que se encontraba en su séptimo mes de gestación y que fue agredida a balazos la mañana de este lunes en Los Mochis, no sobrevivió.

El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 horas al exterior de un domicilio ubicado en la colonia Ampliación 12 de Octubre. La víctima recién estacionaba un vehículo Nissan Altima gris cuando un agresor se le aproximó y disparó de manera directa en su contra.

Tras la agresión armada, el esposo de la joven la trasladó por sus propios medios a una clínica privada en el sector Centro. Sin embargo, el personal médico confirmó que la paciente llegó al área de urgencias sin signos vitales.