No sobrevivió: muere el bebé de Fernanda, joven embarazada asesinada a balazos en Los Mochis

AHOME. _ El bebé de Fernanda “G”, la joven de 31 años de edad que se encontraba en su séptimo mes de gestación y que fue agredida a balazos la mañana de este lunes en Los Mochis, no sobrevivió.
El ataque ocurrió alrededor de las 9:30 horas al exterior de un domicilio ubicado en la colonia Ampliación 12 de Octubre. La víctima recién estacionaba un vehículo Nissan Altima gris cuando un agresor se le aproximó y disparó de manera directa en su contra.
Tras la agresión armada, el esposo de la joven la trasladó por sus propios medios a una clínica privada en el sector Centro. Sin embargo, el personal médico confirmó que la paciente llegó al área de urgencias sin signos vitales.
Ante la viabilidad del periodo gestacional, el equipo de cirujanos realizó una intervención quirúrgica de emergencia para intentar salvar la vida del producto, pero minutos después se ratificó el deceso del recién nacido.
Elementos de la Policía Municipal de Ahome, la Guardia Nacional y peritos de la Fiscalía General del Estado desplegaron un operativo en la zona del crimen para resguardar el perímetro y levantar los casquillos percutidos como parte de las primeras investigaciones.