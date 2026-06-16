No sobrevivió: muere en hospital hombre baleado en la colonia Los Pinos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Alberto, de 57 años de edad, falleció mientras recibía atención médica en un hospital de Culiacán, luego de haber resultado herido durante un ataque a balazos registrado la mañana de este martes en la colonia Los Pinos.

La víctima fue localizada con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Pascual Orozco y Río del Carmen, después de que vecinos reportaran detonaciones alrededor de las 11:15 horas.

De acuerdo con la información recabada, Alberto presentaba heridas de gravedad, principalmente en la cabeza, por lo que fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y trasladado de emergencia a un hospital; sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.