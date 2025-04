$!“No trabajaron, la Fiscalía no hizo nada”, hermana de Vivian Karely

“La encontré, no como queríamos, pero ya está aquí. Esto es demasiado doloroso para todos nosotros. Estoy aquí porque quiero presionar a la Fiscalía, que no hizo su trabajo cuando tuvo la oportunidad, a pesar de contar con información para actuar”, expresó Alma durante la ceremonia.

También criticó duramente a los agentes especializados de la Fiscalía, al considerar inconcebible que Vivían haya permanecido tantos días en el mismo sitio sin ser localizada: “Me parece incoherente, absurdo y desesperante que mi hermana estuviera todo ese tiempo en ese lugar y no la encontraran. Ni siquiera pudo tener un funeral digno. No trabajaron, la Fiscalía no hizo nada”.