Noche de tensión en El Quelite: reportan disparos y fuertes explosiones

MAZATLÁN. _ Habitantes de la comunidad de El Quelite reportaron la noche de este domingo una serie de detonaciones de armas de fuego y explosiones en las inmediaciones del poblado, situación que generó alarma entre los vecinos.

De acuerdo con los reportes realizados por pobladores, alrededor de las 22:00 horas comenzaron a escucharse ráfagas de armas de alto poder y detonaciones de explosivos, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades a través de llamadas telefónicas y publicaciones en redes sociales.

En distintas plataformas digitales comenzaron a circular videos en los que se escuchan las detonaciones presuntamente registradas en las cercanías de la comunidad, mientras usuarios expresaban preocupación por la situación.

Hasta el momento, ninguna autoridad de seguridad ha emitido información oficial sobre los hechos reportados ni sobre posibles operativos en la zona. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer información sobre lo ocurrido.