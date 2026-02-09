Nombran a nuevo encargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación

La Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, designó a Jorge Alfonso Delgado Muñoz como Encargado de la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

El nombramiento tiene como finalidad fortalecer las labores operativas y de investigación que realiza la Policía de Investigación en la entidad.

Jorge Alfonso Delgado Muñoz cuenta con más de 18 años de trayectoria dentro de la institución, donde ha ocupado distintos cargos estratégicos en áreas de investigación y reacción.

Entre sus funciones previas se encuentran Inspector General Especializado contra el Secuestro, Coordinador de Reacción en la Unidad Especializada Antisecuestros y en la Unidad de Delitos Patrimoniales, así como coordinador en investigación de robo de vehículo.

En el ámbito académico, es Doctor en Seguridad Pública y Ciencias Policiales, Maestro en Derecho Procesal Penal, Acusatorio y Oral, además de Licenciado en Derecho y en Criminalística.