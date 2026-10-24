Noroeste presenta denuncia por acoso digital a periodista

La Vicefiscalía Regional dará vista a la Vicefiscalía Especializada de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, con sede en Culiacán.

Personal de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, de la Unidad de Atención Temprana y Primer Contacto Región Sur y de la Agencia Especializada en Atención de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tomó la denuncia en un proceso que duró alrededor de dos horas y media.

Debido al acoso digital del que fue víctima a través de redes sociales, una periodista de Noroeste presentó la noche de este sábado una denuncia formal ante la Vicefiscalía Regional Zona Sur de la Fiscalía General del Estado.

La reportera acudió a la sede la Vicefiscalía Zona Sur acompañada de personal de la Redacción de Noroeste, así como por periodistas aliadas que son parte de los colectivos de defensa de periodistas en Mazatlán.

Parte de los protocolos de Noroeste ante amenazas y riesgos de sus periodistas establecen que es pertinente presentar denuncia formal ante la autoridad para que se realicen las investigaciones del caso y se tomen medidas de seguridad y protección.

La denuncia se presentó por el acoso digital intimidatorio del que fue objeto la reportera de Noroeste en redes sociales, donde a través de un perfil falso de Facebook se le señala como “informante” de lo que se entiende es una facción del crimen organizado.

El acoso contra la periodista, de quien hemos decidido resguardar sus datos por seguridad, aparece en un comentario en una fanpage de compra-venta.

Colocando incluso la fotografía de la periodista, la publicación la señala falsamente de tener nexos con una persona a quien solo se refieren por su apodo.

En medio del contexto de violencia que persiste en el sur de Sinaloa, sobre todo Mazatlán y Escuinapa, y con especial foco en ataques contra mujeres, la preocupación de Noroeste como institución es mayor, por lo que se pide a las autoridades competentes dar seguimiento a la denuncia.

Esta no es la primera vez que integrantes del cuerpo editorial de Noroeste reciben acoso digital y no es el primer ataque que como institución recibe el grupo editoriales tanto personales, como patrimoniales y daños a los bienes de la empresa.