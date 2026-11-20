Una serie de enfrentamientos armados, reportes de vehículos incendiados y un operativo de fuerzas federales iniciaron durante la tarde-noche de este viernes 20 de noviembre en Guasave, donde las autoridades pidieron a la población permanecer en sus viviendas y evitar circular por las calles.

La primera alerta sobre detonaciones de arma de fuego comenzó a circular alrededor de las 19:00 horas, cuando habitantes reportaron ráfagas en la comunidad de Guasavito. Posteriormente, los reportes se extendieron a Callejones de Guasavito y al Malecón María del Rosario Espinoza.

De acuerdo con información publicada por medios locales, en la zona del malecón se registró un enfrentamiento armado que se prolongó por aproximadamente 20 minutos y en el que presuntamente participaron elementos de la Secretaría de Marina y civiles armados. También se reportó un vehículo incendiado.

19:25 horas. El director de Seguridad Pública de Guasave, Juan de Dios López Rubio, confirmó que se mantenía un operativo de seguridad en las inmediaciones del malecón, donde se habían reportado detonaciones de arma de fuego, y pidió a la población no acercarse al sector.

19:48 horas. Ciudadanos reportaron que las detonaciones se habían extendido hacia la zona Centro de Guasave, luego de los primeros reportes en Guasavito.

20:00 horas. Los reportes ciudadanos alertaron sobre sobrevuelos de helicópteros militares y detonaciones en distintos puntos de la ciudad. También comenzaron a circular imágenes de un automóvil incendiado en la zona del malecón.

20:18 horas. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó, mediante una publicación en su cuenta oficial de X, que se había registrado una agresión contra personal federal en Guasave.

En el mensaje, la dependencia solicitó a la ciudadanía mantenerse resguardada, evitar las zonas afectadas y no transitar por las vialidades.

Informó además que elementos del Grupo Interinstitucional se encontraban desplegados en un operativo para restablecer el orden y que los resultados serían comunicados una vez que concluyera el dispositivo de seguridad.

Alrededor de las 21:00 horas, fue suspendido el encuentro entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán, que se disputaba en el Kuroda Park, debido a los hechos violentos registrados en el municipio. El partido se encontraba en la parte alta de la tercera entrada, cuando se determinó interrumpirlo por seguridad de jugadores, cuerpo técnico y aficionados, quienes permanecieron resguardados en el estadio.

También se han reportado afectaciones a la circulación en la carretera México 15, a la altura de la caseta de cobro de Cuatro Caminos, donde se alertó sobre un bloqueo.

Hasta los reportes consultados, las autoridades estatales no habían dado a conocer un saldo oficial de personas fallecidas, heridas o detenidas, ni detalles sobre el personal federal agredido o los resultados del operativo.

La Secretaría de Seguridad Pública pidió utilizar el número de emergencias 911 y el de denuncia anónima 089 en caso de ser necesario.