$!Nueve detenidos tras operativos en Mazatlán; aseguran armas, explosivos y droga

MAZATLÁN. _ Un total de nueve personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego, explosivos, droga y equipo táctico dejó una serie de operativos conjuntos realizados por fuerzas federales y estatales en este puerto, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Las acciones coordinadas se desarrollaron en tres puntos diferentes del municipio, donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva, de acuerdo con el reporte oficial difundido este lunes.
En la primera intervención, el de personal militar, los efectivos detuvieron a cuatro individuos en posesión de seis armas largas, 50 cargadores, mil 350 cartuchos de diversos calibres y siete chalecos tácticos, material que presuntamente era utilizado por células delictivas en la región sur del estado.
El segundo despliegue, en el que participaron agentes de Marina, de la SSPC y policías estatales, concluyó con la captura de cinco personas y el aseguramiento de 20 dosis de marihuana, 48 porciones de cocaína, 24 dosis de la sustancia sintética cristal, una bolsa con la misma droga a granel y dinero en efectivo derivado de la presunta venta de narcóticos.
El reporte oficial omitió detallar las ubicaciones precisas de los inmuebles intervenidos y la forma en que los agentes obtuvieron los indicios que derivaron en las capturas. Las nueve personas y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.
Cabe señalar que el pasado sábado 8 de agosto las autoridades federales reportaron la detención de otras 28 personas y el aseguramiento de armas largas, cargadores, cerca de 3 mil cartuchos y equipo táctico en un despliegue distinto implementado en la sindicatura de El Roble. En esa misma jornada, las autoridades informaron además sobre la detención de otras seis personas, a quienes les aseguraron armas de fuego, cartuchos, droga y artefactos explosivos.