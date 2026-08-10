$!Nueve detenidos tras operativos en Mazatlán; aseguran armas, explosivos y droga

MAZATLÁN. _ Un total de nueve personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego, explosivos, droga y equipo táctico dejó una serie de operativos conjuntos realizados por fuerzas federales y estatales en este puerto, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Las acciones coordinadas se desarrollaron en tres puntos diferentes del municipio, donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva, de acuerdo con el reporte oficial difundido este lunes.

En la primera intervención, el de personal militar, los efectivos detuvieron a cuatro individuos en posesión de seis armas largas, 50 cargadores, mil 350 cartuchos de diversos calibres y siete chalecos tácticos, material que presuntamente era utilizado por células delictivas en la región sur del estado.