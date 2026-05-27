$!Nuevo ataque en Las Quintas: fuego consume negocio previamente baleado en Culiacán

CULIACÁN. _ Un negocio de cosméticos fue incendiado durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo en la colonia Las Quintas, en Culiacán, apenas dos días después de haber sido atacado a balazos. El nuevo atentado ocurrió alrededor de las 05:00 horas en el establecimiento ubicado en el cruce de la calle Estado de Puebla y la calle Sinaloa, en el mencionado sector.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos habrían provocado el incendio y posteriormente escaparon del lugar.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de Bomberos Culiacán acudieron al sitio acompañados por personal militar para atender el siniestro. Los cuerpos de emergencia realizaron las maniobras correspondientes y lograron sofocar completamente las llamas después de varios minutos de trabajo.

Durante el incendio no se reportaron personas lesionadas, debido a que el inmueble se encontraba deshabitado al momento del hecho. Sin embargo, el fuego ocasionó diversos daños materiales en el negocio. Cabe recordar que este mismo establecimiento ya había sido atacado a balazos el pasado lunes 25 de mayo, cuando civiles armados dispararon contra la fachada y dejaron al menos tres impactos visibles en el inmueble.