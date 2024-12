Nuevo director en Aguaruto fue destituido en Michoacán por presunta complicidad con criminales; Gerardo Mérida pide no estigmatizar

El nuevo director del Centro Penitenciario de Aguaruto, Adrián Zapién Arenas, fue destituido de su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en enero del 2020 por presuntas complicidades con grupos criminales.

El 27 de diciembre del 2019, un convoy con alrededor de 15 camionetas con hombres armados a bordo, irrumpieron en el municipio de Zamora, y provocaron disturbios en algunos domicilios. Esto ocurrió cuando Zapién Arenas era Comandante Regional de la dependencia michoacana.

Por ello, el entonces Gobernador Silvano Aureoles Conejo, informó el despido de Adrián Zapién, así como de Jiquilpan Renato Delgadillo Rodríguez, Inspector en Jefe de la Guardia Nacional en Zamora.

”Cambios para ser más eficaces en las tareas, pero todos acordamos sustituir a los mandos, por lo menos que competan a Estado y Federación, porque la circunstancia nos obliga a una coordinación eficaz”, dijo Silvano Aureoles.

Sobre estos antecedentes, el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, pidió no estigmatizar al nuevo funcionario estatal, ya que no se demostró alguna complicidad de su parte, y tampoco tiene una sanción que le impida ostentar el cargo.

”¿Estamos estigmatizando? Me pregunto. Porque, si bien es cierto, todos tenemos un antes y estamos en el presente, y vamos a tener, los que vamos para adelante, un futuro. Pudo ser, pudiera ser lo que dicen, pero creo que lo más acertado pudiera ser que hubiéramos consultado la Plataforma México”.

”Sí estuvo, como se dice, sí estuvo en Michoacán, fue destituido, pero la sanción que hubo fue esa, la destitución, por algo que no hizo bien, pero no hay ninguna sanción, no hay ninguna anotación en Plataforma México que indique que no pueda ocupar un cargo”, defendió Mérida Sánchez.

Subrayó que el nuevo director del penal será sometido a exámenes de control y confianza, y solo ahí podrá determinarse si tiene alguna irregularidad.