Nuevo Secretario de Seguridad de Sinaloa no informará de manera diaria sobre incidencias

El nuevo Secretario de Seguridad en Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, no se presentará de manera diaria a transparentar resultados y toma de decisiones por parte de la dependencia a su cargo.

Esta determinación del titular de Seguridad en Sinaloa fue compartida por Feliciano Castro Meléndrez, Secretario General de Gobierno de Sinaloa, que apuntó que el hecho de que el Secretario de Seguridad no se presente ante medios no indica opacidad en la administración estatal.

“El señor Secretario de Seguridad no va a estar, no es parte de la Vocería. Entiendo que hace unos días los periodistas lo entrevistaron y él muy atentamente respondió los cuestionamientos que a él le formularon, pero como parte cotidiana de la Vocería no va a estar con nosotros, eso no significa no compartir la información, eso es lo trascendente, eso lo vamos a garantizar”, dijo.

Verona Hernández es vocera de la Secretaría de Seguridad Pública estatal

Derivado de la decisión de Rentería Schazarino de no participar en la conferencia diaria matutina del Gobierno de Sinaloa se contrató a Verona Hernández como vocera de la Secretaría de Seguridad Pública.

Hernández fue periodista en diversos medios de comunicación del estado y colaboró en la Fiscalía General del Estado como directora de Comunicación Social en el periodo de la ex Fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada.

El Secretario General de Gobierno apuntó que existen temas que no pueden ser respondidos por la autoridad local en materia de seguridad, pues corresponden a corporaciones federales o dependencias de investigación.

“Lo otro es que yo les comparto y que ustedes lo entienden, lo asumen, a partir del ejercicio profesional que les caracteriza, es el hecho de que es la ley la que nos establece qué informamos y qué informa cada dependencia”, destacó Castro Meléndrez.