Nuevos policías estatales de Sinaloa podrán venir de otros estados: SSP

CULIACÁN. _ Los nuevos elementos para integrar la Policía Estatal de Sinaloa (SSPE) podrían ser originarios de otros estados de México, adelantó la Secretaría de Seguridad Pública.

El proceso de reclutamiento y adiestramiento estará a cargo totalmente de autoridades federales, mismo que podría convocar a quienes ya integran sus filas, detalló la vocera de la SSPE, Verona Hernández Valenzuela.

“Lo que se me comentó es que ellos probablemente ellos la hagan al interior de sus filas, esa convocatoria, ese reclutamiento y esa selección, y no necesariamente tendrá que ser personal de Sinaloa, es un procedimiento que se sigue como se siguió con la Guardia Nacional, para la capacitación de la Guardia Nacional.

“Es un proceso que va a llevar 100 por ciento Secretaría de la Defensa Nacional, ellos tienen sus tiempos, tienen sus formas y saldrán precisamente de la convocatoria que al interior de esa institución realicen”.

Aunque los elementos integrarán la corporación de Sinaloa, recalcó, la SSPE no intervendrá en ninguna etapa del proceso de selección ni adiestramiento.

El pasado 18 de agosto el Gobierno de Sinaloa y la Secretaría de la Defensa Nacional firmaron un convenio para que la autoridad federal lleve a cabo el reclutamiento y adiestramiento de 150 nuevos agentes para reforzar a la corporación local, para afrontar la crisis de seguridad que vive la región desde septiembre del 2024.

Además, en ese acto la Federación entregó 100 patrullas nuevas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con miras a fortalecer a la institución local.

Desde el inicio de la ola de violencia que sigue azotando a Sinaloa, como reflejo de una pugna entre facciones que disputa la hegemonía del Cártel de Sinaloa, se han cambiado a los mandos de instituciones de seguridad pública en la entidad, así como en su capital Culiacán, en busca de reforzar la protección ciudadana. En estos cambios, se han militarizado a los mandos de corporaciones civiles por perfiles militares.

En diciembre del 2024, el General en retiro Gerardo Mérida Sánchez dejó la titularidad de la SSPE y fue reemplazado por Óscar Rentería Schazarino, General de Brigada Diplomado de Estado Mayor en activo. Con él Leoncio Pedro García Alatorre dejó la Subsecretaría de Seguridad, sustituyéndole Humberto Zerón Martínez, General Brigadier de Estado Mayor.

Mientras que, en Culiacán, el policía estatal Sergio Antonio Leyva López dejó la SSP de Culiacán, y llegó Alejandro Bravo Martínez, Coronel en el Ejército Mexicano. Y en la dirección de la Policía Municipal también cambió de mando civil, Eliad Zatarain Romero, al militar Jonathan Macedo Ramírez, quien es Mayor de Infantería en la institución castrense.