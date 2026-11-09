$!Obrero resulta herido tras colapso en obras de nuevo Hospital de Especialidades del IMSS en Culiacán

Un trabajador resultó lesionado luego de registrarse un colapso en una cimbra de la construcción del nuevo Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Culiacán.

El herido fue identificado como Fernando “N”, de 28 años de edad, a quien auxiliaron en la obra elementos de Bomberos Culiacán, y fue trasladado estable hacia un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.