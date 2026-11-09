$!Obrero resulta herido tras colapso en obras de nuevo Hospital de Especialidades del IMSS en Culiacán

Un trabajador resultó lesionado luego de registrarse un colapso en una cimbra de la construcción del nuevo Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Culiacán.
El herido fue identificado como Fernando “N”, de 28 años de edad, a quien auxiliaron en la obra elementos de Bomberos Culiacán, y fue trasladado estable hacia un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.
El incidente fue reportado alrededor de las 20:00 horas de este 9 de noviembre, en la segunda planta de una de las estructuras. La cimbra en dicha zona colapsó y el techo se derrumbó.
Minutos después se registró el arribo de socorristas y personal de Protección Civil estatal y municipal.
Luego de atender al obrero afectado, se colocó una cinta amarilla en las inmediaciones del incidente, y el resto de personal continuó con los trabajos.