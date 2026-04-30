Obtiene Fiscalía Sinaloa vinculación a proceso contra Jesús Abraham por homicidio Ricardo Mizael

Jesús Abraham “N” fue vinculado a proceso luego de que una Jueza de Control halló evidencia suficiente para iniciar un proceso en su contra por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado contra el joven Ricardo Mizael.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Homicidio Doloso de la Región Centro, informó sobre la vinculación a proceso, luego de que al inicio de la audiencia de este jueves solicitaron que la Jueza cambiara el status de la audiencia de pública a privada.

La solicitud fue valorada por la Jueza luego de que la solicitud la hizo la asesoría victimal y fue respaldada por los agentes del Ministerio Público y la propia defensora pública del acusado.

Esta audiencia, bajo la causa penal 431/2026, estaba programada para el miércoles, pero Jesús Abraham solicitó a la Jueza ser defendido por un abogado particular que ya lo defendía en otra causa.

La mañana del jueves no se presentó el abogado particular, y el indiciado no supo qué responder cuando se le preguntó qué había pasado con la solicitud de su familia y abogado.

Después de dar por iniciada la audiencia, la asesora victimal hizo la solicitud de que la audiencia fuera privada y fue apoyada por la defensa.

Según la Jueza, la solicitud se justificó por la protección al interés de la niñez y por la naturaleza del crimen.

Según la carpeta de investigación, el pasado 11 de febrero, en Culiacán, la víctima menor de edad caminaba sobre la carretera que comunica el Fraccionamiento Los Ángeles con la sindicatura de Imala, cuando fue atacado con un arma de fuego y perdió la vida por las heridas.

La Jueza determinó la vinculación a proceso de Jesús Abraham “N” por el delito de homicidio calificado, por haberse cometido dolosamente en contra de una persona menor de 18 años, e impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.