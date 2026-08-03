$!Ocultaba 13.8 kilos de metanfetamina en una maleta; termina detenido en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Con 13.8 kilos de metanfetamina ocultos en una maleta, una persona fue detenida por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La acción se registró sobre la carretera México 15D, dentro del municipio de Escuinapa.

De acuerdo con datos brindados por el Gabinete de Seguridad, los agentes federales realizaban labores de vigilancia y prevención cuando marcaron el alto a un autobús de pasajeros en un puesto de revisión carretero. Durante la inspección a los ocupantes de la unidad, detectaron a una persona que transportaba el paquete con la sustancia ilícita.