$!Ocultaba 13.8 kilos de metanfetamina en una maleta; termina detenido en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Con 13.8 kilos de metanfetamina ocultos en una maleta, una persona fue detenida por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La acción se registró sobre la carretera México 15D, dentro del municipio de Escuinapa.
De acuerdo con datos brindados por el Gabinete de Seguridad, los agentes federales realizaban labores de vigilancia y prevención cuando marcaron el alto a un autobús de pasajeros en un puesto de revisión carretero. Durante la inspección a los ocupantes de la unidad, detectaron a una persona que transportaba el paquete con la sustancia ilícita.
Tras el hallazgo del cargamento, la persona fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente. Será dicha representación social la encargada de integrar la carpeta de investigación y definir la situación jurídica del imputado.
Tanto el material asegurado como la persona remitida quedaron a resguardo del Ministerio Público Federal para los trámites legales procedentes.