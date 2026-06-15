Ola de violencia en El Quelite obliga al Gobierno de Mazatlán a reforzar la seguridad en la zona rural

MAZATLÁN. _ Ante los reportes de balaceras y explosiones registrados en comunidades de la sindicatura de El Quelite, la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, informó que se ha reforzado la seguridad en esa zona y en otras comunidades rurales del municipio.

La presidenta municipal señaló que todos los reportes que se reciben a través del número de emergencias 911 son atendidos de manera inmediata por las corporaciones de seguridad.

“Todos los reportes que se generan en el 911 por parte de la zona rural, cada uno son debidamente atendidos, inmediatamente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal va al llamado de los habitantes de la zona rural, afortunadamente no ha habido ningún caso de un lesionado, ninguna persona de la población que se vea afectada”, añadió Palacios Domínguez en entrevista este lunes con personal de medios de comunicación.

Asimismo, aseguró que se mantienen operativos preventivos y patrullajes permanentes en las comunidades de El Quelite y La Noria, con la participación de fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“Pero estamos reforzando la seguridad en toda la zona rural, sobre todo en el área de El Quelite, de La Noria también y se están apoyando con rondines de seguridad, es decir, aunque no haya reportes están patrullando porque es importante que se tenga la presencia de la fuerza de seguridad tanto federal, estatal como municipal”.

Palacios Domínguez agradeció a los integrantes de la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz por la coordinación interinstitucional que, dijo, se mantiene para proteger a la población de las comunidades rurales.

“En caso de El Quelite, del Amole y de diferentes poblaciones estamos reforzando la seguridad por parte de los tres niveles de gobierno”, expresó la alcaldesa al término de la reunión de la Mesa de Seguridad realizada la mañana de este lunes en las instalaciones del Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado (C-4).

Desde principios de junio se han reportado enfrentamientos armados y explosiones en diversas comunidades de la sindicatura de El Quelite.

El pasado 3 de junio, tras un fuerte operativo de seguridad que incluyó el sobrevuelo de dos helicópteros de las fuerzas federales, fue localizado sin vida el velador de una marisquería ubicada sobre la carretera Internacional México 15, en las inmediaciones de la comunidad de La Puerta de El Quelite, frente al entronque que conduce a la sindicatura.

Ese mismo día, sobre el camino de terracería que comunica a El Quelite con las comunidades de La Mora Escarbada y La Sábila, fue encontrado un hombre con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, junto a un vehículo con múltiples impactos. La víctima fue trasladada a un hospital de Mazatlán, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Además, la tarde del sábado 13 de junio, durante un operativo implementado por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, fue localizado un cuerpo calcinado y tres vehículos incendiados en la comunidad de Amole, ubicada al oriente de El Quelite.