Ola de violencia en la zona centro de Sinaloa: ocho personas pierden la vida en una jornada

CULIACÁN. _ La zona centro del estado registró una jornada de violencia este miércoles 18 de febrero, con el hallazgo de ocho personas asesinadas: siete en el municipio de Culiacán y una más en Navolato. En su reporte diario de hechos delictivos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la apertura de seis carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso y una más bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con el ente investigador, en la capital sinaloense se localizaron personas sin vida en las colonias Francisco Alarcón Fragoso, Universitarios, donde la víctima es un menor de edad, El Palmito Viejo y el Infonavit Humaya, donde fue localizada la mujer víctima de feminicidio.

Asimismo, se reportó el fallecimiento de dos personas en la carretera Piggy Back–Costa Rica y un deceso más en un hospital, tras una agresión con arma de fuego en la colonia Progreso. En el municipio de Navolato, una persona fue hallada sin vida en la sindicatura de Villa Benito Juárez.

Además de estos hechos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió diversas denuncias por este delito. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró dos denuncias por privación de la libertad personal en la misma región.

Aunque la entidad enfrenta un escenario de inestabilidad en materia de seguridad desde septiembre de 2024, en las últimas semanas Culiacán había registrado una aparente tregua, sin reportes simultáneos de hechos de alto impacto.