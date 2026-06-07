$!Oliver, de 14 años, es hallado decapitado en el campo Argentina Dos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 14 años fue encontrado asesinado y decapitado este domingo 7 de junio en un domicilio en construcción ubicado en el campo Argentina Dos, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán.
El hallazgo fue reportado alrededor de las 12:15 horas, luego de que autoridades recibieran el aviso sobre la presencia de un cuerpo dentro de un inmueble.
En el sitio ya se encontraba la familia del menor de edad, quien fue reconocido como Oliver.
Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al sitio como primeros respondientes y confirmaron la localización del cadáver.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima presentaba huellas de extrema violencia y se encontraba decapitada.
La escena fue asegurada y acordonada con cinta de seguridad para preservar los indicios mientras se realizaban las primeras diligencias.
Posteriormente arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes llevaron a cabo el procesamiento del lugar y la recopilación de evidencia relacionada con el crimen.
Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de ley y la integración de la carpeta de investigación correspondiente.