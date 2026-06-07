$!Oliver, de 14 años, es hallado decapitado en el campo Argentina Dos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un menor de 14 años fue encontrado asesinado y decapitado este domingo 7 de junio en un domicilio en construcción ubicado en el campo Argentina Dos, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 12:15 horas, luego de que autoridades recibieran el aviso sobre la presencia de un cuerpo dentro de un inmueble.

En el sitio ya se encontraba la familia del menor de edad, quien fue reconocido como Oliver.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al sitio como primeros respondientes y confirmaron la localización del cadáver.