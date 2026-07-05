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Violencia

Olor fétido alerta sobre un cadáver en el arroyo Jabalines cerca de La Foresta en Mazatlán

Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/07/2026 21:42
05/07/2026 21:42

MAZATLÁN._ El cuerpo de una persona en estado putrefacto y envuelta en plástico, fue descubierta por el olor que desprendía por colonos de una invasión que transitaban por la orilla del arroyo Jabalines a la altura del fraccionamiento La Foresta.

El reporte del hallazgo se emitió a las 19:00 horas, en la orilla del arroyo Jabalines, entre el fraccionamiento La Foresta y una invasión de reciente creación.

$!Olor fétido alerta sobre un cadáver en el arroyo Jabalines cerca de La Foresta en Mazatlán

Colonos que transitaban por la orilla del arroyo descubrieron un bulto extraño envuelto en plástico de donde emanaba un olor fétido y lo reportaron a las autoridades; policías municipales llegaron al lugar y al confirmar que se trataba del cuerpo de una persona acordonaron la zona.

Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes y después el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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