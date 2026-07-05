$!Olor fétido alerta sobre un cadáver en el arroyo Jabalines cerca de La Foresta en Mazatlán

MAZATLÁN._ El cuerpo de una persona en estado putrefacto y envuelta en plástico, fue descubierta por el olor que desprendía por colonos de una invasión que transitaban por la orilla del arroyo Jabalines a la altura del fraccionamiento La Foresta.

El reporte del hallazgo se emitió a las 19:00 horas, en la orilla del arroyo Jabalines, entre el fraccionamiento La Foresta y una invasión de reciente creación.