Omar Chávez obtiene libertad condicional tras audiencia por violencia familiar en Culiacán

CULIACÁN._ Omar Alonso Chávez Carrasco, boxeador e hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez González, obtuvo su libertad este jueves 21 de mayo luego de que un juez le concediera la suspensión condicional del proceso durante una audiencia celebrada en Culiacán.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, derivado de una solicitud presentada por la defensa, se llevó a cabo la audiencia en contra de Omar “N”, señalado como probable responsable de los delitos de violencia familiar y lesiones.
Durante la diligencia, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado por ambos delitos.
Asimismo, las partes acordaron acogerse a una salida alterna mediante la suspensión condicional del proceso, por lo que la autoridad judicial impuso diversas medidas y condiciones que Omar “N” deberá cumplir para continuar el procedimiento en libertad.
La liberación del pugilista ocurrió apenas un día después de haber sido detenido por elementos de la Policía Estatal de Sinaloa e ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán