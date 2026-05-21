Omar Chávez obtiene libertad condicional tras audiencia por violencia familiar en Culiacán

CULIACÁN._ Omar Alonso Chávez Carrasco, boxeador e hijo del ex campeón mundial Julio César Chávez González, obtuvo su libertad este jueves 21 de mayo luego de que un juez le concediera la suspensión condicional del proceso durante una audiencia celebrada en Culiacán.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que, derivado de una solicitud presentada por la defensa, se llevó a cabo la audiencia en contra de Omar “N”, señalado como probable responsable de los delitos de violencia familiar y lesiones.