Omisiones en reporte federal: ignoran operativo en El Álamo y 11 abatidos en Quilá

CULIACÁN. _ El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre los aseguramientos derivados del despliegue de fuerzas federales en distintos puntos del municipio de Culiacán el jueves 19 de marzo; sin embargo, en el reporte oficial se omitió detallar las acciones realizadas en el poblado de El Álamo, sindicatura de El Salado y 11 civiles abatidos en Valle Escondido, Quilá. De acuerdo con un comunicado conjunto difundido este día, autoridades federales señalaron que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo operativos en los poblados Valle Escondido, Lo de Clemente y Molinitos, donde detuvieron a una persona. En estas acciones se aseguraron 14 armas largas, 180 cartuchos, 54 cargadores, 30 radios, 149 cigarrillos, cuatro bolsas de marihuana, 10 vehículos y diverso equipo táctico.

No obstante, el documento no incluye información sobre el despliegue implementado por personal de la Semar y la SSPC en el poblado de El Álamo, en la sindicatura de El Salado, donde fue detenido Omar Osvaldo Torres Cabada, alias “El Patas”. Tampoco se hace referencia a las 11 personas fallecidas tras los enfrentamientos registrados en Valle Escondido, sindicatura de Quilá, como resultado de las acciones operativas en esa zona.

Cabe recordar que, el mismo jueves, a través de una tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la intervención en un inmueble vinculado a una célula delictiva de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. En ese hecho se reportó la detención de un presunto integrante del grupo criminal, así como la retención y posterior liberación de la hija de Ismael “El Mayo” Zambada.

En contraste, en el informe conjunto donde se reportan de manera habitual las acciones del día no se incluyeron detalles como la participación de la Semar y de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) de la SSPC en la sindicatura de El Salado, ni el saldo de víctimas en Valle Escondido.