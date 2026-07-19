Omite FGE hallazgo de hombre envuelto en cobija por ‘La 20’ en su recuento diario

La Fiscalía General de Sinaloa no reportó como homicidio doloso el hallazgo de un hombre envuelto en cobijas, por la carretera “La 20”, durante este sábado.

En dicho evento, un hombre identificado como Teodoro “N”, fue localizado sin vida e impactos de bala, en los límites de Costa Rica, Culiacán, y Villa Juárez, Navolato.

Sin embargo, su asesinato no fue tomado en cuenta en la estadística oficial.

En su recuento diario de incidencia delictiva, el ente ministerial registró cuatro asesinatos: uno en Bellavista, Culiacán; uno en el Fraccionamiento Hacienda del Seminario y la Colonia Centro de Mazatlán; y uno en la Colonia 13 de Septiembre de Escuinapa.

Además de estos sucesos de violencia, la FGE contabilizó una denuncia por robo de vehículo en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro, y otra en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, por el delito de privación de la libertad personal.