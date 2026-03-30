Omite FGE homicidio en Culiacán en estadística diaria de violencia

CULIACÁN. _ Una jornada de violencia marcó el cierre del fin de semana en la entidad, con un saldo de una persona asesinada, el hallazgo de una osamenta, el robo de dos vehículos y tres casos de privación ilegal de la libertad, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondiente al domingo 29 de marzo.

Pese al reporte oficial, el ente ministerial omitió integrar en su estadística diaria el asesinato de un hombre cuyo cuerpo fue abandonado en el residencial Espacios Barcelona, en Culiacán. El hecho se registró alrededor de las 20:00 horas en la intersección de las calles Tarragona y Minorca.

En contraste, la carpeta de investigación que sí fue reconocida por la FGE corresponde a un homicidio doloso registrado en el tramo interestatal de la autopista federal, en el municipio de Mazatlán.