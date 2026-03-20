Omite Fiscalía de Sinaloa a 11 abatidos en operativo federal en Culiacán

CULIACÁN. _ En su reporte diario de hechos delictivos correspondiente al jueves 19 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre el deceso de dos personas en Culiacán y Ahome. Sin embargo, el organismo autónomo excluyó de la estadística oficial a las 11 personas que fueron abatidas durante un despliegue de fuerzas federales en el poblado de Valle Escondido, municipio de Culiacán.

De igual manera, el ente ministerial omitió el hallazgo de restos humanos localizados al interior de una vivienda en la colonia 10 de Mayo, en la capital del estado. De acuerdo con información recabada, los restos corresponden a una mujer cuya desaparición fue reportada desde junio de 2025.