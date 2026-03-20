Omite Fiscalía de Sinaloa a 11 abatidos en operativo federal en Culiacán

CULIACÁN. _ En su reporte diario de hechos delictivos correspondiente al jueves 19 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre el deceso de dos personas en Culiacán y Ahome. Sin embargo, el organismo autónomo excluyó de la estadística oficial a las 11 personas que fueron abatidas durante un despliegue de fuerzas federales en el poblado de Valle Escondido, municipio de Culiacán.
De igual manera, el ente ministerial omitió el hallazgo de restos humanos localizados al interior de una vivienda en la colonia 10 de Mayo, en la capital del estado. De acuerdo con información recabada, los restos corresponden a una mujer cuya desaparición fue reportada desde junio de 2025.
Dentro de las cifras que sí fueron integradas por la autoridad se encuentra el asesinato de un menor de edad registrado la tarde de ayer en la colonia Amistad, así como un caso de parricidio ocurrido en el fraccionamiento Álamos Country, en Los Mochis.
En el rubro de delitos contra el patrimonio, la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro recibió cinco denuncias. Por su parte, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró dos denuncias en la zona centro por el delito de privación de la libertad personal.
Esta falta de correspondencia entre los hechos registrados y el reporte oficial no es un incidente aislado. Apenas ayer, Noroeste documentó que el organismo estatal “olvidó” incluir en su estadística tres homicidios ocurridos el pasado miércoles, confirmando una tendencia a minimizar el impacto de la violencia en sus registros públicos.