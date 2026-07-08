$!Omite SSPE civil abatido en operativo de Infonavit Humaya; incautan dos vehículos y arsenal

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) omitió informar sobre un civil que murió durante un operativo realizado la noche del martes 7 de julio en un complejo de departamentos del Infonavit Humaya, al norte de Culiacán.
En el comunicado difundido por la dependencia únicamente se reportó la detención de cuatro presuntos integrantes de un grupo armado, además del aseguramiento de vehículos, armamento, municiones, equipo táctico y presunta droga.
De acuerdo con la versión oficial, el despliegue fue encabezado por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, tras una denuncia anónima al 089 sobre la presencia de personas armadas en el sector Paralela Parque Residencial.
La SSPE informó que, al arribar al estacionamiento del complejo habitacional, los agentes observaron a civiles armados que intentaron escapar a bordo de dos vehículos, pero fueron interceptados y detenidos.
Como resultado de esa primera intervención, las autoridades reportaron la detención de cuatro personas, el aseguramiento de un Chevrolet Aveo y un Nissan Versa, así como 100 dosis de presunta cocaína, con un peso aproximado de 50 gramos.
Además, se decomisó un arsenal integrado por una ametralladora calibre 5.56x45 milímetros; seis fusiles AK-47 calibre 7.62x39; un fusil AR-15 calibre 5.56x45; 36 cargadores para calibre 7.62x39; seis cargadores calibre 5.56x45; dos cintas eslabonadas del mismo calibre; dos cintas eslabonadas calibre .50; 380 cartuchos calibre 5.56x45; 2 mil 990 cartuchos calibre 7.62x39; 91 cartuchos calibre .50; y dos granadas de fragmentación. También fueron asegurados cuatro chalecos tácticos y seis placas balísticas.
Todo lo asegurado, junto con los detenidos, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
No obstante, información recabada en el lugar de los hechos indica que, una vez concluida esa primera intervención, elementos de seguridad ingresaron al edificio de departamentos, donde presuntamente fueron agredidos por un hombre armado al interior de uno de los inmuebles, quien fue abatido.
Hasta el momento, la identidad de esta persona no ha sido confirmada oficialmente, sin embargo, trascendió que podría tratarse del presunto líder de una célula delictiva que operaba en la zona.
Pese a ello, la muerte del civil no fue incluida en el comunicado oficial de la SSPE ni en los reportes informativos emitidos posteriormente sobre el operativo.