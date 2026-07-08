$!Omite SSPE civil abatido en operativo de Infonavit Humaya; incautan dos vehículos y arsenal

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) omitió informar sobre un civil que murió durante un operativo realizado la noche del martes 7 de julio en un complejo de departamentos del Infonavit Humaya, al norte de Culiacán.

En el comunicado difundido por la dependencia únicamente se reportó la detención de cuatro presuntos integrantes de un grupo armado, además del aseguramiento de vehículos, armamento, municiones, equipo táctico y presunta droga.

De acuerdo con la versión oficial, el despliegue fue encabezado por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, tras una denuncia anónima al 089 sobre la presencia de personas armadas en el sector Paralela Parque Residencial.

La SSPE informó que, al arribar al estacionamiento del complejo habitacional, los agentes observaron a civiles armados que intentaron escapar a bordo de dos vehículos, pero fueron interceptados y detenidos.