Operaciones normales en Aeropuerto de Culiacán tras rumores de operativo

CULIACÁN. _ El Aeropuerto Internacional de Culiacán mantiene sus operaciones habituales y sin presencia de fuerzas armadas en su exterior, luego de que circularan versiones en plataformas digitales sobre un presunto cerco militar en la terminal aérea por la supuesta captura de un líder de grupo delictivo.

Durante un recorrido por las inmediaciones del complejo, se constató que el flujo de pasajeros y vehículos transcurre sin contratiempos. No se detectó el despliegue de personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En el acceso a la Novena Zona Aérea Militar se registró el aterrizaje de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. No obstante, este movimiento institucional no interfirió con las actividades cotidianas ni con los itinerarios de los usuarios de la terminal civil.