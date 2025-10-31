$!Operativo de Marina en Navolato deja 13 detenidos y vehículos asegurados

NAVOLATO. _ Trece presuntos integrantes de la delincuencia organizada fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en el poblado La Vuelta, municipio de Navolato, en un nuevo episodio de la escalada de violencia que afecta a la zona cañera. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que la acción se registró durante un patrullaje terrestre, cuando personal naval detectó un vehículo con civiles armados que, al notar la presencia militar, abrieron fuego. Los elementos de la Marina respondieron a la agresión conforme a los protocolos establecidos y en apego a los derechos humanos, de acuerdo con el comunicado oficial.

Los agresores intentaron evadir a las fuerzas armadas ingresando a un domicilio, donde finalmente fueron asegurados. Como resultado de este operativo, las autoridades incautaron un arsenal compuesto por ocho armas largas, cinco cortas, un rifle, 60 cargadores y 56 cartuchos útiles, además de tres vehículos y ocho motocicletas. El operativo, que generó rumores sobre un enfrentamiento en la comunidad de La Curva desde las primeras horas del día, ocurre en un contexto de intensa inestabilidad y confrontaciones armadas que han puesto a Navolato en el foco de la agenda de seguridad estatal.

Este aseguramiento por parte de las fuerzas federales se da en un momento en que la violencia se ha recrudecido en el municipio de Navolato, con múltiples incidentes de alto impacto registrados en las últimas semanas.

Apenas días atrás, fueron detenidos 11 integrantes de un grupo delictivo a quienes se les aseguraron 12 armas, 21 cargadores, 868 cartuchos y 2 vehículos, uno con blindaje artesanal.

La zona ha sido escenario de enfrentamientos que han derivado en daños a civiles, como el fallecimiento de una maestra en un fuego cruzado ocurrido en Altata.

Entre los sucesos más destacados de la racha de violencia también se encuentra un ataque a balazos ocurrido cerca de las instalaciones del Ayuntamiento, que dejó como saldo a un menor y dos personas más heridas.