$!Operativo de seguridad en Sinaloa: refuerzan vigilancia por festejos de Año Nuevo 2026

En Sinaloa continúa el Plan Operativo Guadalupe-Reyes 2025-2026, mediante el cual autoridades de los tres niveles de gobierno, corporaciones policiales de los 20 municipios, además de personal de emergencias y Protección Civil, mantienen un despliegue en todo el estado para reforzar la seguridad durante las celebraciones de Año Nuevo.

El operativo incluye recorridos de vigilancia y presencia preventiva en colonias, zonas comerciales y puntos de reunión, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).