$!Operativo de seguridad en Sinaloa: refuerzan vigilancia por festejos de Año Nuevo 2026

En Sinaloa continúa el Plan Operativo Guadalupe-Reyes 2025-2026, mediante el cual autoridades de los tres niveles de gobierno, corporaciones policiales de los 20 municipios, además de personal de emergencias y Protección Civil, mantienen un despliegue en todo el estado para reforzar la seguridad durante las celebraciones de Año Nuevo.
El operativo incluye recorridos de vigilancia y presencia preventiva en colonias, zonas comerciales y puntos de reunión, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Durante estas acciones se insiste a la ciudadanía en evitar los disparos al aire, una práctica considerada delito federal, así como conducir bajo los efectos del alcohol. También se realizan revisiones para inhibir la venta y uso de pirotecnia.
En total, la fuerza operativa suma 3 mil 455 elementos de seguridad y mil 492 integrantes de Protección Civil y servicios de emergencia distribuidos en la entidad.
Ante la jornada de festejos, se reitera a la población la importancia de utilizar los números de emergencia 9-1-1 y 089 para reportar incidentes o delitos de manera oportuna, priorizando la seguridad ciudadana por encima de las celebraciones.