$!Operativo de seguridad Guadalupe-Reyes vigila la ‘Última Duneada’ en Navolato

Elementos de seguridad pública del Estado y la Federación mantienen el operativo Guadalupe-Reyes, implementado este fin de semana en la “Última Duneada del Año 2025”, en Navolato.
Como parte del despliegue preventivo, agentes de los tres niveles de gobierno recorren las distintas playas del municipio ante la llegada de familias.
Dicho evento representó la concentración de conductores en las dunas de dichas playas.
Los puntos de interés más reforzados con motivo de estos encuentros fueron Isla Cortés, Dautillos, Yameto y Altata.