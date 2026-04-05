$!Operativo de Semana Santa en Culiacán cierra con saldo blanco en centros recreativos, pese a homicidios en otros sectores

El Operativo Semana Santa 2026 implementado por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) concluyó con saldo blanco en los principales centros recreativos de Culiacán, donde más de 124 mil personas disfrutaron de los espacios sin registrarse hechos de alto impacto.

De acuerdo con el informe oficial, del 30 de marzo al 5 de abril se contabilizó la asistencia de 124 mil 356 personas y la circulación de más de 34 mil vehículos en lugares como el Parque Culiacán 87, Parque Las Riberas, Parque Acuático, Zoológico y diversos centros de barrio.

Durante este periodo, las autoridades brindaron 54 atenciones médicas por incidentes menores, así como 113 apoyos viales por fallas mecánicas. Además, se registró la localización de dos menores extraviados, quienes fueron entregados a sus respectivas familias.

La corporación destacó que no se registraron accidentes viales ni personas lesionadas o fallecidas dentro de estos espacios recreativos, donde se mantuvo vigilancia permanente con apoyo de corporaciones de los tres niveles de gobierno.