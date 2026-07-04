Operativo en Agua Verde se extiende hasta Chametla, en Rosario

EL ROSARIO._ Tras llevarse a cabo un operativo federal en Agua Verde, Rosario, este sábado, trascendió que este se extendió hasta la sindicatura vecina de Chametla, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y explosivos.

Mientras las acciones encabezadas por la Secretaría de Marina, el Ejército y la Policía Nacional de Operaciones, iniciaron en Agua Verde alrededor de las 14:00 horas, se indicó que los hechos se desplazaron hasta Chametla cuatro horas más tarde.

En el operativo se realizaron sobrevuelos a baja altura y por tierra participó un nutrido grupo de patrullas, presuntamente entre disparos y explosiones.

Se precisó que la parte más tensa de los hechos ocurridos fue de hora y media.

Asimismo, de acuerdo a vecinos, la autoridad revisó algunos domicilios de la comunidad pesquera en mención.