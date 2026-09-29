$!Operativo en Aguaruto: detienen a cinco y aseguran tres armas tras reporte al 911

CULIACÁN. _ Un operativo desplegado por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana derivó en la detención de cinco personas y el aseguramiento de tres armas de fuego en la sindicatura de Aguaruto, al oeste de Culiacán.

La intervención federal se concretó la mañana de este martes en un inmueble campestre del ejido San Manuel, luego de una alerta recibida en el número de emergencias 911 sobre la presencia de personas armadas en la zona.