$!Operativo en Campo El Diez deja tres detenidos, dos abatidos y arsenal decomisado en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que el operativo desplegado la tarde del miércoles 15 de julio en las inmediaciones del Campo El Diez, al sur de Culiacán, dejó un saldo de tres civiles detenidos, dos presuntos agresores abatidos y el aseguramiento de armamento, municiones, vehículos, ponchallantas y aproximadamente 25 kilogramos de presunta metanfetamina.
De acuerdo con la dependencia estatal, la movilización se originó durante recorridos de reconocimiento realizados por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica.
Durante el despliegue, los agentes detectaron dos vehículos cuyos ocupantes intentaron escapar a alta velocidad, por lo que inició una persecución por caminos de terracería. Al ser alcanzados, los civiles armados presuntamente atacaron a balazos a las fuerzas de seguridad, que respondieron a la agresión.
Tras controlar la situación, las autoridades detuvieron a tres personas y aseguraron cinco fusiles AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, 15 cargadores, 410 cartuchos útiles, cuatro radios de comunicación, dos teléfonos celulares, una cubeta con ponchallantas, dos vehículos sin reporte de robo y 31 bolsas con alrededor de 25 kilogramos de presunta metanfetamina.
La Secretaría de Seguridad Pública indicó que los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que continuará con las investigaciones.