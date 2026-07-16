$!Operativo en Campo El Diez deja tres detenidos, dos abatidos y arsenal decomisado en Culiacán

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que el operativo desplegado la tarde del miércoles 15 de julio en las inmediaciones del Campo El Diez, al sur de Culiacán, dejó un saldo de tres civiles detenidos, dos presuntos agresores abatidos y el aseguramiento de armamento, municiones, vehículos, ponchallantas y aproximadamente 25 kilogramos de presunta metanfetamina.

De acuerdo con la dependencia estatal, la movilización se originó durante recorridos de reconocimiento realizados por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica.