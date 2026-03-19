Operativo en El Salado deja 11 abatidos y detienen a “El Patas”, ligado a “Los Mayos”

CIUDAD DE MÉXICO. _ Once presuntos integrantes de un grupo delictivo abatidos y la detención de un hombre identificado como Omar Osvaldo Torres Cabada, alias “El Patas”, señalado como integrante de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, fue el saldo del despliegue federal registrado desde la madrugada de este jueves en la sindicatura de El Salado, municipio de Culiacán. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México confirmó que el operativo conjunto, encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se desplegó durante la madrugada en el poblado de El Álamo, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue se realizó mediante operaciones terrestres y aéreas, con el apoyo de al menos tres helicópteros, dos de ellos tipo Black Hawk.

Según fuentes federales, el objetivo inicial fue la verificación de un inmueble presuntamente vinculado con Joel Enrique Sandoval Romero, alias “El 19”, identificado como operador de esta organización criminal y detenido años atrás. En ese punto fue capturado “El Patas”, además del aseguramiento de armas y droga.

En el mismo sitio, elementos navales localizaron a una mujer identificada como hija de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, así como a la hija de esta. Tras corroborar en Plataforma México que no contaban con órdenes de aprehensión, ambas fueron liberadas y entregadas a sus familiares. Versiones extraoficiales la identifican como Mónica del Rosario Zambada Niebla, sin que esta información haya sido confirmada oficialmente.

“Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”, señalaron autoridades federales.

Posteriormente, el operativo se extendió a otro inmueble ubicado en la comunidad de Valle Escondido, relacionado con la misma facción, presuntamente bajo el mando de un operador conocido como “El Kiki”. Al arribar al lugar, el personal naval fue agredido por civiles armados, lo que derivó en un enfrentamiento.

Como resultado, once presuntos agresores murieron en el sitio, donde además se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico. Las acciones, indicaron las autoridades, se desarrollaron en diversos municipios de la entidad con el objetivo de inhibir la actuación de grupos generadores de violencia.