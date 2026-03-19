$!Operativo en El Salado deja a un hombre detenido; retuvieron y liberaron a una mujer

CULIACÁN. _ Un amplio despliegue de las fuerzas armadas se registró desde la madrugada de este jueves en el poblado El Álamo, sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegaron este operativo desde las 4:30 de la madrugada, de acuerdo con testimonios de habitantes de la comunidad.

En el lugar se confirmó que, en un primer momento, un hombre y una mujer fueron aprehendidos. Ante los reclamos de los pobladores, las autoridades arrojaron granadas de humo para disuadir a los presentes.