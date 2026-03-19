$!Operativo en El Salado deja a un hombre detenido; retuvieron y liberaron a una mujer

CULIACÁN. _ Un amplio despliegue de las fuerzas armadas se registró desde la madrugada de este jueves en el poblado El Álamo, sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán.
Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegaron este operativo desde las 4:30 de la madrugada, de acuerdo con testimonios de habitantes de la comunidad.
En el lugar se confirmó que, en un primer momento, un hombre y una mujer fueron aprehendidos. Ante los reclamos de los pobladores, las autoridades arrojaron granadas de humo para disuadir a los presentes.
Vecinos y familiares precisaron que ambas personas fueron detenidas en una finca, propiedad de la familia de Ismael “El Mayo” Zambada.
Al hombre arrestado lo subieron a una patrulla de la Marina y, posteriormente, a uno de los tres helicópteros participantes en el operativo.
Respecto a la mujer, esta fue retenida y llevada a un predio cercano a la vivienda donde se encontraba; ahí permaneció más de una hora bajo custodia de elementos de la Secretaría de Marina.
Posteriormente, la subieron a un helicóptero; sin embargo, finalmente fue liberada con visibles heridas por golpes y dificultades para caminar.
La mujer fue identificada por habitantes en el lugar como Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada.
Algunas horas después del operativo, cerca de las 9:00 horas, se retiraron las tres aeronaves de las Fuerzas Armadas, mientras que en tierra el poblado El Álamo quedó sitiado por elementos navales y policías federales.
Pese a la magnitud del despliegue, habitantes aseguraron que no se efectuaron disparos de arma de fuego.
No obstante, hubo denuncias sobre presuntas irrupciones de elementos navales y policías federales en algunas viviendas de El Álamo, en las que señalan saqueos y abusos de autoridad contra la población.