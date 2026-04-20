$!Operativo en Escuinapa deja 14 detenidos y armamento asegurado por Fuerzas Especiales

CULIACÁN._ Los operativos realizados en Escuinapa por las fuerzas armadas el pasado domingo resultó en la detención de 14 civiles, confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

La intervención de las fuerzas armadas se registró en las inmediaciones del poblado Loma Grande, donde elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban patrullajes de vigilancia.