$!Operativo en Escuinapa deja 14 detenidos y armamento asegurado por Fuerzas Especiales

CULIACÁN._ Los operativos realizados en Escuinapa por las fuerzas armadas el pasado domingo resultó en la detención de 14 civiles, confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La intervención de las fuerzas armadas se registró en las inmediaciones del poblado Loma Grande, donde elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fueron agredidos con disparos de arma de fuego mientras realizaban patrullajes de vigilancia.
Al repeler la agresión, los efectivos militares lograron la detención de los implicados, entre los que se identificó a una persona de nacionalidad colombiana y otra hondureña. En el sitio se aseguraron 14 fusiles AK-47, 35 cargadores, 3 mil 345 cartuchos y 14 chalecos tácticos.
De acuerdo con la información proporcionada por la Sedena, los detenidos y el equipo incautado presuntamente pertenecen a una facción delictiva que opera en la región.
El domingo Escuinapa vivió una intensa jornada de movimientos de Seguridad después de que el Ejército Mexicano fue atacado con bombas lanzadas desde drones mientras acudían a verificar un reporte de tres personas asesinadas en el camino de terracería que va hacia la Presa Agustina Ramírez “El Peñón”; se indicó que en el sitio había además dos vehículos abandonados.
En el ataque, elementos del Ejército Mexicano resultaron lesionados y trasladados al Hospital IMSS Bienestar de manera inicial y después trasladados en helicóptero al Hospital Militar.