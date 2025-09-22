$!Operativo en fraccionamiento Santa Sofía genera expectación en redes sociales

La tarde de este lunes se desplegó un operativo en la privada Santa Sofía, ubicada en el sector Bugambilias, al poniente de Culiacán, luego de que un hombre se atrincherara en una residencia y transmitiera en vivo durante varias horas a través de la plataforma TikTok.

El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas, cuando el sujeto inició la transmisión en la que se observan al menos dos unidades de la Policía Estatal Preventiva apostadas frente al domicilio, una de ellas con características de blindaje y otra patrulla convencional con elementos en tierra.